Riva Cambrino lascia Parma: è il nuovo comandante della Polizia locale di Modena

La notizia è stata ufficializzata oggi, dopo i rumors di ieri: Roberto Riva Cambrino è il nuovo comandante della Polizia Locale di Modena.

53 anni, originario di Chivasso, in provincia di Torino, lascia Parma dopo 2 anni e assumerà il nuovo incarico dal 17 maggio.

Riva Cambrino. una laurea in Giurisprudenza a Torino, era arrivato nel 2019 dopo aver guidato la Municipale di Vercelli per cinque anni e in precedenza quella di Chivasso.

E adesso al Comune di Parma si riapre la caccia a un nuovo comandante.