Stamattina baristi e ristoratori in Piazza per chiedere sostegni equi e riaperture

Questa mattina, dopo oltre un anno di fermo delle loro attività, ristoratori, baristi, professionisti dei settori food and beverage e HO.RE.CA (hotellerie, restaurant and catering) provenienti dal nostro territorio e da tutta la regione Emilia Romagna, si danno appuntamento a partire dalle 10,30 in piazza Garibaldi.

Manifesteranno per chiedere sostegni equi e immediati e un piano di riaperture ben definito che permetta a tutti di programmare la ripartenza in sicurezza.

La manifestazione, che è organizzata da Confesercenti Parma, Confesercenti Emilia Romagna e Fiepet, non vuole solo dare voce al disagio e alle richieste delle imprese, ma vuole essere soprattutto propositiva, attraverso la condivisione con le istituzioni e l'opinione pubblica, delle proposte che il comparto ha elaborato per far fronte alla crisi e ripartire con nuovo slancio.

L'evento di stamattina in piazza Garibaldi è rivolto a tutti gli operatori del settore e a chiunque voglia testimoniare il proprio sostegno alle categorie economiche più colpite dalla restrizioni anti-pandemia. r.c.



© RIPRODUZIONE RISERVATA manifestazione

baristi

ristoratori

ristori

riapertura