Tavoli e panche, vietato l'utilizzo ai frequentatori

I tavoli e le panche in legno della Cittadella, nei giorni spesso occupati da molte persone, sono stati da ieri resi "vietati" con la posa di una fettuccia da parte di agenti di polizia. A chiedere il loro intervento è stato il gestore del chiosco-bar del parco, che non ha nulla a che fare con i tavoli (che sono pubblici e di proprietà comunale) e dunque non ha alcun tipo di responsabilità sul loro utilizzo. Vista la vicinanza con il bar, e per evitare equivoci, ha così fatto intervenire le forze dell'ordine e ieri le panchine, come si vede nella foto, erano deserte nonostante la bella giornata di sole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA cittadella