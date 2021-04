Appennino, due escursionisti parmigiani si perdono sul crinale, poi ritrovano la strada

Oggi pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti sull'appennino parmense, lungo il sentiero di crinale che separa le provincie di Parma e Massa-Carrara. Una coppia di escursionisti residenti in provincia di Parma, una donna quarantanovenne ed il compagno cinquantunenne, ha lasciato la propria automobile al passo della Cisa, per compiere un'escursione sul monte Molinatico; durante il rientro però, i due hanno perso l'orientamento, scegliendo saggiamente di contattare i soccorsi.

Subito sono partite tre squadre del Soccorso Alpino, mentre nel frattempo gli escursionisti hanno incontrato altri trekker, ai quali hanno chiesto informazioni. Rincuorati dal fatto che non si trovavano distante dalla loro autovettura, i due hanno proseguito lungo il sentiero CAI 00, mentre nel frattempo le squadre del SAER, dal Passo, erano partite per andare incontro alle due persone in difficoltà.

Arrivati in prossimità della Cisa, i tecnici del soccorso alpino hanno appurato l'assenza di problematiche sanitarie e hanno potuto fare rientro.