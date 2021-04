Mercoledì riaprono i cinema Astra e D'Azeglio

È prevista per il mercoledì 28 aprile la riapertura dei cinema Astra e D’Azeglio con un evento significativo ad ingresso gratuito (alle 19:30). All’Astra verrà proiettato In tre mood for love, il capolavoro di Wong Kar-wai, e Effetto Notte, di Francois Truffaut. Ne hanno parlato, nel corso di una conferenza stampa, l’assessore Michele Guerra insieme a Ivan De Pietri per il Cinema Astra e Luigi Lagrasta per il Cinema D’Azeglio, sottolineando l’importanza di questa ripartenza, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.