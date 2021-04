Tremendo scontro fra un'auto e un camion oggi poco dopo le 13 sull'Asolana a Colorno. Entrambi i guidatori sono stati ricoverati in ospedale, uno dei quali in elisoccorso in condizioni molto gravi. Meno gravi le ferite riportate dal secondo guidatore portato in ambulanza anch'egli al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma.

