Cercasi musicisti under 35 per la Festa della musica dei giovani di Parma

Sabato 19 giugno a Parma (Capitale Europea della Cultura 2020-2021) si terrà, all’interno della 27° edizione della Festa della Musica, che si celebra in tutta Europa il 21 giugno, si terra’ la sesta edizione della Festa della Musica dei Giovani, evento musicale rivolto ai giovani e agli emergenti provenienti da ogni parte d’Italia che si svolge dal 2016 nella Capitale Culturale d’Italia dell’Anno. La giornata di concerti è ideata e organizzata dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, che quest’anno festeggerà la sua 26° edizione a Faenza dal 1 al 3 ottobre 2021, in collaborazione con il Comune di Parma e la Casa della Musica di Parma, all’interno della Festa della Musica Promossa da AIPMF, Mic e tanti altri partner.

I giovani under 35 che vogliono iscriversi per suonare sabato 19 giugno a Parma possono iscriversi direttamente alla piattaforma della Festa della Musica indicando Parma come citta’ prescelta (https://www.festadellamusica.beniculturali.it/)

ma ancora piu’ direttamente scrivendo anche alla mail mei@materialimusicali.it indicando nell’oggetto Festa della Musica dei Giovani di Parma indicando nome, cognome, indirizzo postale completo con cap e citta’, indirizzo mail e cellulare e una breve biografia sul progetto musicale con una eventuale link per ascolto e eventuale foto da visionare. Tutte le adesioni devono pervenire entro il 30 maggio 2021.

Tutte le altre informazioni si possono trovare anche su www.meiweb.it