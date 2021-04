Furti di auto in 10 province (tra cui Parma) e ricettazione, 12 arresti

I carabinieri a Cremona e nelle province di Piacenza, Pavia e Monza-Brianza hanno esguito una misura cautelare nei confronti di 12 soggetti (10 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) per furto, ricettazione e riciclaggio (tutti in concorso).

Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta nei confronti di un sodalizio criminale dedito al riciclaggio, alla ricettazione ed all’appropriazione indebita di auto (soprattutto di grossa cilindrata) rubate nelle province di Cremona, Brescia, Piacenza, Bergamo, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Pavia, Parma e Torino . Il lavoro degli inquirenti ha condotto ad appurare che la compagine criminale spesso agiva su commissione di carrozzieri e collezionisti del settore. Individuata l’auto richiesta, veniva approntato un piano per sottrarla, anche attraverso un periodo di monitoraggio delle abitudini di vita dei legittimi proprietari, operando in tempi ristrettissimi.