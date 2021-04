Un incidente stradale in A1, corsia nord, al Km. 82 sta causando ora 1 km di coda (erano 3 in precedenza) tra Fidenza e Fiorenzuola per un'auto ribaltata. Secondo le prime notizie si tratta di un Cayenne con una persona a bordo che dovrebbe essere già fuori dall'auto. Sul posto la Polizia Stradale e il 118 di Fidenza.

incidenti