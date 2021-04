Sui voli da Parma di Ego Airways i bambini fino ai 12 anni viaggiano gratis

Inutile negarlo o nascondersi dietro ad un dito, tutti cerchiamo di risparmiare quando andiamo in vacanza. Per questo motivo scoprire che una compagnia aerea permette ai bambini fino ai 12 anni di volare gratis dal 2 luglio al 30 ottobre è una notizia meravigliosa.

EGO Airways, nella speranza di una ripartenza, ha deciso di proporre un’offerta veramente low cost sui suoi prossimi voli estivi. I bambini fino ai 12 anni non compiuti potranno volare gratis (tasse aeroportuali escluse) su tutti i voli in partenza tra il 2 luglio e il 30 ottobre 2021, per qualsiasi destinazione raggiunta dal vettore. quindi anche sui voli in partenza da Parma.