Lo ferma per strada e lo convince a comprare uno smartphone. Un "pacco": erano due saponette

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Centro, dopo una breve indagine, hanno denunciato per truffa un 50enne residente a Napoli, già gravato da diversi precedenti. L'uomo, con abili raggiri, è riuscito ad impossessarsi della somma di 200 euro, “scuciti” alla vittima, un 30enne residente a Parma, con la ormai nota tecnica del “pacco”.

Nello specifico, il 50enne in zona Cittadella, ha avvicinato la sua vittima proponendole l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione di cui si voleva disfare perchè in difficoltà economiche. Il truffatore, dopo aver mostrato l’oggetto e concordato con l’acquirente il prezzo, si è fatto pagare la somma di denaro pattuita, 200 euro, consegnando all’ingenuo compratore la custodia del telefono cellulare. Subito dopo è risalito sull’auto con cui era giunto e se n'è andato

A quel punto, il giovane ha aperto il pacco scoprendo con amarezza che all’interno non vi era lo smartphone ma due saponette.

E' dunque andato dritto alla caserma dell’Arma di via Garibaldi per denunciare l’accaduto. I successivi accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di giungere all’identificazione dello scaltro truffatore.

L’uomo, di origine campane, già noto per analoghi reati compiuti su tutto il territorio nazionale, è stato denunciato per truffa alla Procura della Repubblica di Parma.

L’Arma invita la cittadinanza a prestare attenzione a questi tipi di truffe, in particolare non cedendo a proposte di acquisto di prodotti particolarmente vantaggiose effettuate in strada da sconosciuti. Nella maggior parte dei casi si rischia di diventare vittima del “pacco”, di cinematografica memoria.