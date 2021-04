Nasce a Parma il corto animato per informare le adolescenti sull'endometriosi. E' a disposizione delle scuole

È nato grazie alla partecipazione di professionisti di Parma ed è già stato richiesto da molte scuole d’Italia, l’innovativo cortometraggio animato dal titolo “Ripart – Endo da me”, ideato da A.P.E. – Associazione Progetto Endometriosi, per far conoscere in modo semplice e coinvolgente, cosa accade alle persone che soffrono di questa malattia debilitante, difficile da diagnosticare, ma che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese.

Un’iniziativa pensata per le adolescenti delle classi di terza, quarta e quinta superiore, ma indirizzata a tutte le persone che possono imparare a riconoscere i sintomi della malattia e a comprendere chi ne soffre. In occasione di marzo, il mese dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi, il cortometraggio sarà proiettato online, tramite la didattica a distanza, in diverse classi di tutta Italia. Ma c’è ancora la possibilità di aderire all’iniziativa, come spiega Jessica Fiorini, vicepresidente di A.P.E. (che unisce pazienti volontarie di tutta Italia), che si rivolge agli insegnanti e alle famiglie. «Informare le giovani donne sui sintomi e su ciò che accade alle ragazze affette da endometriosi è importantissimo – sottolinea -. Perché ricevere una diagnosi adeguata e tempestiva significa poter avere una buona qualità della vita. Se anch’io quando ero adolescente e stavo così male avessi avuto l’opportunità di ricevere informazioni sull’esistenza della malattia e dei suoi sintomi, forse alcune cose sarebbero andate diversamente». Oggi il ritardo diagnostico va dagli 8 ai 12 anni in base all’età della donna. Spesso i medici non riconoscono i sintomi, spesso le ragazze non riescono a spiegarsi.

Il cortometraggio, a disposizione di tutte le scuole di Parma e del territorio che ne faranno richiesta, racconta la storia di Aurora, una ragazza di 17 anni, che non riesce a spiegare a sé stessa, né alle sue amiche e neanche ai genitori, cosa le sta accadendo, perché sente dei dolori così opprimenti da non riuscire neppure ad alzarsi dal letto. Dall’alienazione iniziale, Aurora riesce a chiedere aiuto e navigando su internet scopre il sito www.apine.it, trovando le testimonianze di altre giovani donne che hanno scoperto di avere l’endometriosi ed hanno poi iniziato un percorso di cura. «L’informazione, la consapevolezza – aggiunge Jessica Fiorini - diventano la chiave per affrontare il problema, rivolgersi ad un ginecologo specializzato, arrivare ad una diagnosi, ma anche essere di supporto alle amiche o alle figlie che possono essere affette da questa malattia». L’endometriosi ha origine dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell’utero, chiamato endometrio, in altri organi (ad esempio ovaie, tube, peritoneo, vagina e nei casi più gravi anche intestino e vescica) e può provocare dolore alla minzione, dolore quando si va di corpo, durante i rapporti, stanchezza cronica, dolore durante l’ovulazione o il ciclo mestruale, cistite. Come recita lo slogan della campagna diffusa da A.P.E. per avvicinarsi alle donne e creare consapevolezza sulla malattia, “non è normale, è endometriosi”.

L’ A.P.E. continua la sua missione a partire proprio da Parma, il luogo in cui nel 2013, (prima al Liceo Marconi e poi all’Istituto Melloni) si è svolto il primo incontro del progetto di informazione per le adolescenti “Comprendendo, endometriosi informazione nelle scuole”, alla presenza di un ginecologo e una psicologa, oltre alle volontarie dell’Associazione. Da allora, gli incontri sono stati replicati in tutta Italia e ora che il mondo sta vivendo in emergenza sanitaria, e le scuole sono costrette alla DAD, l’A.P.E. lo ha ripensato realizzando il cortometraggio animato, che gli insegnanti di tutti gli istituti scolastici possono richiedere scrivendo a: scuole@apendometriosi.it

Sul sito dell’APE - www.apendometriosi.it – ci sono tutte le informazioni utili e i progetti, per aiutare concretamente le donne affette da endometriosi e per entrare a far parte della rete nazionale.

