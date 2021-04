San Leonardo, nasce la Camera di mediazione di quartiere. E' una delle prime in Italia

Nasce nel San Leonardo la prima Camera di Mediazione di quartiere, fortemente voluta dall’Associazione Comunità Solidale e realizzata grazie alla competenza dei suoi volontari, fra i quali un ex Giudice di Pace.

Una delle prime in Italia, la Camera di quartiere nasce a difesa dei più fragili, perché i loro diritti non vengano calpestati. Sono coloro che non hanno strumenti economici e culturali per muoversi e, nelle situazioni dove si sentono svantaggiati o in difficoltà, rischiano di avere la peggio anche quando la ragione è dalla loro parte. Di fronte a una multa ingiusta, a una bolletta sbagliata, a una cartella esattoriale non corretta, a una piccola controversia condominiale… non tutti sanno a chi rivolgersi, mentre a volte basterebbe l’intervento minimo di un occhio esperto, per risolvere una questione prima che diventi più complessa.

Spesso, se interviene un mediatore, è possibile arrivare a una soluzione rapida, rispettosa delle esigenze opposte, evitando di arrivare alle azioni giudiziarie che implicano tempi lunghissimi e costi che non tutti possono sostenere.

La Camera di mediazione è di fatto la strada più semplice e obbligata per provare ad arrivare alla risoluzione delle piccole dispute, prima di rivolgersi a un Tribunale. Un passaggio dove il mediatore, facilitando la comunicazione, aiuta le parti a raggiungere un accordo. Al San Leonardo il compito è affidato a Ciriaco Colella, ex Giudice di Pace Coordinatore, che opera in intesa con l’Organismo Giuriform, accreditato presso il Ministero di Giustizia. Al suo fianco, ci sono i volontari nel ruolo di segreteria.

“Quando ero giudice di pace, vedevo tante persone che aspettavano ore nel corridoio. Se ne andavano contente dopo aver ricevuto anche solo dei piccoli consigli. Ora che non ho più impegni di lavoro, ho pensato di dedicare il mio tempo a questo, offrendo la mia competenza a titolo a titolo gratuito e volontario”. Nelle parole di Ciriaco Colella, c’è tutto lo slancio che caratterizza Comunità Solidale.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Punto di Comunità San Leonardo che ospita il servizio nei suoi spazi di via San Leonardo 47, giovedì e sabato dalle 9 alle 13. La Camera di Mediazione sarà attiva dal 6 maggio ma è già possibile prendere un appuntamento scrivendo a mediazione@comunitasanleonardo.org o chiamando il 351 944 6482.

E’ un altro tassello che va ad arricchire e potenziare ciò che Parma welFARE con il progetto Non più soli sta già facendo a sostegno di chi è fragile.

Ancora una volta, il volontariato mette al centro delle sue proposte il dialogo e la relazione, come ingredienti essenziali per il benessere del quartiere e dei suoi abitanti.