Aveva diverse dosi di Shaboo nascosti in due piccole torce: arrestato spacciatore

Un servizio antispaccio straordinario in stazione per controllare chi transitava a Parma da altre città.

E così durante i controlli di ieri pomeriggio gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Parma insieme al personale della Polizia Ferroviaria hanno fermato anche un cittadino nigeriano che si aggirava in stazione con atteggiamento guardingo.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha prima cercato di eludere i controlli e poi, dopo, ha mostrato evidenti segni di nervosismo e agitazione. Gli agenti hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale ed hanno trovato, nascoste nel marsupio legato in vita, due piccole torce elettriche all’interno delle quali, al posto delle batterie, sono stati trovati in totale quindici involucri termosaldati contenenti cristalli trasparenti, risultati essere metanfetamina - altrimenti detta Cristalmet o meglio nota come Shaboo - per un peso complessivo, quasi equamente distribuito, di 14,2 grammi. Inoltre all’interno di uno scomparto laterale dello zaino che aveva in spalla c'era la somma di 390 euro.

Il 38enne è stato pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima.