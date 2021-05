Allerta meteo anche nel Parmense: arancione per venti di burrasca e gialla per temporali e piene

L'Arpae Emilia Romagna ha emesso una allerta meteo valida fino alla mezzanotte di lunedì 3 maggio che riguarda anche il Parmense.

Si tratta di un'allerta arancione per vento e gialla per temporali, piene dei fiumi e dei corsi d'acqua minori. Dalle prime ore pomeridiane del 1 maggio sono previsti temporali, localmente anche di forte intensità, con fenomeni in attenuazione dalle ore serali. Deciso rinforzo della ventilazione da sud-ovest su tutto il settore appenninico dal primo pomeriggio, con venti di burrasca forte (75-88 km/h) su tutte le aree montane con locali raffiche di intensità superiore. Venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree collinari e sulla prima pianura romagnola.

Per la giornata di domenica 2 maggio si prevede la persistenza nelle prime ore della notte di ventilazione di burrasca forte (75-88 km/h) sugli Appennini centro-orientali, mentre su quelli occidentali e sulle aree collinari centro-orientali sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h). I fenomeni sono previsti in rapido esaurimento.