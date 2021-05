Probabilmente a causa del vento, questa mattina intorno alle 9 un albero si è abbattuto su un'auto in sosta e su una palazzina. E' accaduto in via Lemoigne, laterale di via Testi.

Sul posto i vigili del fuoco di Parma.

Rami pericolanti sono stati invece segnalati in piazzale Maestri, e anche in questo caso il 115 e la poloizia locale sono intervenuti sul posto per la messa in sicurezza.