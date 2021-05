Oggi pomeriggio attorno alle 15 una donna alla guida di una bicicletta è stata investita da un'auto all'incrocio fra stradone Martiri della Libertà e via Solferino per cause ancora in corso di accertamento. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma ma è cosciente e le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione.

