Il Comune pensa agli autovelox su via Montanara a Gaione

Il Comune sta valutando la possibilità di installare autovelox su via Montanara prima e dopo Gaione. Inoltre, dopo le proteste evidenziate dalla Gazzetta, è stato attivato l’iter per un progetto di sostituzione dei 64 punti luce della pista ciclabile che collega la frazione alla città oggi in gran parte spenti da tempo. Questo a causa di vandalismi facilitati dal fatto che i lampioni sono a poca altezza. Niente da fare per l’area gioco bimbi. Essendo di proprietà privata il Comune non può intervenire con aiuti ma non è prevista neppure la realizzazione di un’area pubblica di questo tipo. A sollevare il problema un’interrogazione di Campanini (Pd), cui hanno risposto gli assessori Benassi, Alinovi e Paci.



I lavori per la nuova sede della Biblioteca di Alice partiranno in estate a quasi 10 anni dal trasloco forzato alle serre del Parco Ducale per l’inagibilita della vecchia scuola Racagni. Lo ha detto l’assessore Alinovi in risposta alla consigliera Roberti (Misto) sulla vicenda. L’appalto è stato assegnato a un’impresa altoatesina specializzata in costruzioni in legno che sta redigendo il progetto definitivo . La nuova sede dovrebbe essere pronta (ma i tempi non sono ancora definiti) nel 2022 e così la biblioteca Alice tornerebbe nel Pablo a distanza di 11 anni mentre le Serre del Parco Ducale verranno riutilizzate per altri usi ancora da definire