Incidente in tangenziale Nord, chiuso il tratto in direzione Est

Un incidente poco prima delle 9 in tangenziale Nord, sulla corsia in direzione Est in prossimità dell'uscita per strada San Leonardo, sta causando lungo code ed ha determinato la chiusura della carreggiata in direzione Reggio Emilia. Un tamponamento fra tre auto ha provocato lo spargimento di numerosi detriti sulla carreggiata e questo ha imposto il restringimento della carreggiata e poi la sua chiusura. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli occupanti delle auto coinvolte. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

