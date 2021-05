Il futuro della Pa tra lentezze e nuove emergenze

«Pubblica amministrazione: l’Italia siamo noi (e non i cavilli!)» è il titolo dell'incontro (per Betania online) in programma mercoledì alle 21, su Jitsi Meet e in diretta Fb.

È l’ennesima volta che si tenta di centrare lo scopo di dare all’Italia una nuova Pubblica amministrazione e non semplicemente una Pa «rimessa a lucido»: un’esigenza riconosciuta da tutti, ma sempre impedita dalla debolezza della politica e dall’influenza di fatto della burocrazia, anche sul processo legislativo. Esigenza resa ancora più attuale e urgente in questi giorni in vista dell'assegnazione dei fondi del Pnrr.



Sul tema dialogheranno con il pubblico Oberdan Florenza, presidente di sezione del Consiglio di Stato e più volte capo di gabinetto ministeriale, Gabriele Buia, presidente Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Giancarlo Ferrari, direttore generale della Legacoop nazionale, Angelo Rughetti, direttore generale Anci (Associazione nazionale comuni italiani), già deputato e sottosegretario alla Semplificazione e alla Funzione pubblica.

Modererà Aldo Tagliaferro, vice capo redattore della «Gazzetta di Parma».

r.c.