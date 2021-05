Presentato il progetto "Botteghe a raccolta: negozi che inventano inventari"

Un inventario di quello che siamo ad uso futuro - un progetto ideato da Associazione Micro Macro promosso da Comune di Parma - Assessorato alle Attività Economiche a cura di Flavia Armenzoni, Beatrice Baruffini, Riccardo Reina invenzione inventari Beatrice Baruffini, Yele Canali Ferrari, Riccardo Reina coordinamento Flavia Armenzoni organizzazione e comunicazione Angela Forti allestimento scenotecnico Andrea Bovaia allestimento illuminotecnico e fonico Bruno Ilariuzzi in Bottega Beatrice Baruffini, Giulia Canali, Yele Canali Ferrari, Agnese Scotti, Riccardo Reina.

"Un progetto che finalmente prende vita, interrotto dall'arrivo della zona rossa" ha raccontato Flavia Armenzoni durante la presentazione dell'iniziativa "abbiamo immaginato un evento per tutti per riabituarsi all'arte della relazione, di cui sono testimoni i negozi, e per condividere un patrimonio personale con la comunità".

"Una bella operazione che prende spunto dal successo di S-Chiusi" ha sottolineato l'Assessore al Commercio Cristiano Casa "che si appoggia ad un gruppo di lavoro allargato per ripopolare i negozi sfitti e cercare di invertire una tendenza che si è acuita con il Covid. E' un'iniziativa rappresentativa, che si colloca nelle altre che abbiamo messo in campo, oltre a bandi e risorse, con Botteghe a Raccolta mettiamo in campo anche arte e creatività".

Dal 6 maggio il progetto Botteghe a Raccolta di Associazione Micro Macro, in cinque negozi sfitti del centro storico di Parma. Un progetto transgenerazionale, aperto alla cittadinanza, promosso dall’Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Parma presentato alla cittadinanza, in Piazza della Steccata, il progetto Botteghe a Raccolta. Un inventario di quello che siamo ad uso futuro dell’Associazione parmigiana Micro Macro. Saranno aperte a partire dal 6 maggio le cinque botteghe del progetto: cinque inventari atipici che vanno da abitare altrettanti negozi sfitti del centro storico della città, e che saranno aperte a tutti i cittadini per il mese di maggio. Il progetto era già stato presentato il 26 febbraio nel più ampio ambito delle nuove progettualità messe in campo dall’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Parma per la rigenerazione e valorizzazione delle attività commerciali del centro storico e del commercio di prossimità.

Botteghe a Raccolta, nato dall’esperienza di S-chiusi. Viaggio teatrale nei negozi chiusi (la quarta edizione è prevista tra gli eventi di Parma Capitale della Cultura 2020+21), si colloca nell’attitudine propria dell’Associazione Micro Macro, come azione culturale trasversale in grado di inserirsi nel tessuto urbano, incentivando il vivere territoriale e di quartiere alla riscoperta di una comunità di riferimento. Cinque negozi sfitti temporaneamente affidati a cinque bottegai: cinque artisti che si impegnano a raccogliere tutti quei tratti che riteniamo costitutivi dell’umanità che siamo oggi, da conservare e tramandare a futura memoria. Un’iniziativa che non solo vuole contribuire a immaginare un nuovo senso per quei luoghi, ma vuole stimolare a riflettere sul futuro in quanto determinato anche dalle piccole e grandi scelte di ciascuno. Il progetto ha un taglio di tipo transgenerazionale e si rivolge in egual misura agli adulti e alle nuove generazioni, cercando di metterle in contatto attraverso elementi ricorrenti dell’umanità.

Il progetto è finanziato ai sensi della L.R. 41/97 - annualità 2018. DGR n. 1271 del 30/07/2018.

Botteghe a raccolta, promosso dal Comune di Parma - Assessorato alle Attività Economiche intende accendere i riflettori della città sull'importanza di sostenere e preservare i negozi di quartiere e rappresenta il punto di partenza di una progettualità articolata, che si svilupperà nei prossimi mesi, finalizzata a riqualificare e valorizzare le attività commerciali ed artigianali in centro storico e nei principali assi commerciali cittadini, grazie anche al supporto del Consorzio Cise del Politecnico di Milano (Laboratorio URB&COM), Iscom Group (BO), Ascom Parma, Confesercenti Parma, Apla Confartigianato, CNA Parma, GIA Parma, Confedilizia Parma, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, Associazione Piccoli Proprietari Case, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari.

Le botteghe saranno aperte dal 6 al 29 maggio, dal mercoledì al sabato, con orario 16:30 - 19:30. L’ingresso alle botteghe è libero. I cittadini potranno recarsi in bottega senza alcuna prenotazione o preparazione e decidere se visitarla o prendere parte attiva al progetto: in ogni bottega un artista/bottegaio condurrà il cliente/visitatore in un piccolo rito, in una breve azione di memoria, ricordo e collezione. Le botteghe, infatti, raccolgono parole, voci, immagini e oggetti.

La partecipazione al progetto è libera per tutti i cittadini e si svolgerà nel totale rispetto delle normative contro la diffusione del contagio da Covid-19. Si informa che gli orari e le modalità di apertura delle botteghe potranno variare a seconda della situazione epidemiologica corrente e di eventuali nuove indicazioni ministeriali.

Bottega degli Errori - Str. Imbriani 45 Mettere il sale al posto dello zucchero, credere che il sole giri intorno alla terra, scrivere gatto con una T. La storia collettiva dell’umanità si potrebbe raccontare attraverso i suoi errori, alcuni abominevoli, altri rivoluzionari, altri ancora taciuti, gridati, riscritti, rinnegati. L’errore è un’alternativa al vero nella quale incappiamo. È un graffio che segna il giusto, che rompe l’ordine. Raccogliamo gli errori per ricordarci come, attraverso il nostro errare, raccontiamo quello che siamo.

Bottega delle Cose Perdute - Str. Nino Bixio 17

Ariosto immagina che la luna sia il luogo dove si raccolgono tutte le cose perdute sulla terra; noi invece ci siamo immaginati che questo luogo sia una semplice bottega. Una volta dentro, ci si accorge subito che quella è una bottega singolare, dove non si va per acquistare qualcosa ma per lasciarlo andare per sempre al suo destino, alla sua storia. Un archivio impossibile, capace di contenere ciò che non c’è più proprio perché non ha più l’ansia di ritrovarlo, né la fissazione di tornare a possederlo, ma solo il desiderio di ricordarlo.

Bottega delle Parole Importanti - Str. Garibaldi 12

Siamo un insieme di parole. Ognuno di noi ha parole che non ha mai detto e parole care, parole di preghiera, parolacce vietate, parole che pronuncia così tanto spesso da dare fastidio, parole antiche e parole che guardano avanti. Scriviamo, ogni giorno, dizionari di noi stessi: scrivania, famiglia, madre, calcestruzzo, mela, anarchia. Ci chiediamo che parole vogliamo salvare, e in questa bottega diventiamo custodi di una lingua che si tramanda e si rinnova di generazione in generazione. Così che dalla superficie di un segno possiamo salvarne il contenuto. Vogliamo sentire il peso delle parole e trovare le radici che ci ancorano gli uni agli altri attraverso di esse.

Bottega dei Desideri - Borgo Regale 24 dal 12 maggio L’etimologia della parola desiderio ha a che fare con la stella, non solo metafora di ciò che ci manca, una stella è anche tutto ciò che serve per orientarsi, indica una direzione, per noi stessi e per gli altri. Così un desiderio può indicarci una direzione e più desideri possono tracciare una mappa. Dunque, questa raccolta invertirà la rotta dei desideri spostandola da ciò che manca a ciò che abbiamo: cosa ci muove oggi, adesso? Cosa ci tiene fermi? Cosa vorremmo smuovere?

Bottega delle Attese, via Trento 44. La nostra vita di tutti i giorni è scandita da continue attese. Aspettiamo l’autobus, aspettiamo un attimo, che i figli escano da scuola, che i genitori finiscano di lavorare, il nostro turno in banca, dal medico, alle poste. Bisogna aspettare. Si aspetta la pioggia, il sole, la neve, si aspetta che il proprio amore si presenti all’appuntamento, si aspettano le scuse, le feste, le ferie, lo stipendio. Ma dove vanno a finire tutte queste attese? Questo tempo sospeso, che scorre a metà tra la noia e la sorpresa? Noi ci siamo immaginati che vadano a finire tutte nella nostra bottega

Tutte le informazioni sono disponibili al sito www.associazionemicromacro.com e www.parmainvetrina.it. Per seguire l’avanzamento del progetto si consiglia di visitare le pagine Facebook e Instagram @associazionemicromacro. Per ulteriori informazioni: associazionemicromacro@gmail.com

Il progetto è a cura di Flavia Armenzoni, Beatrice Baruffini e Riccardo Reina con la collaborazione dei bottegai Giulia Canali, Yele Canali Ferrari, Agnese Scotti. Allestimento a cura di Andrea Bovaia e Bruno Ilariuzzi, organizzazione e comunicazione a cura di Angela Forti. Partner tecnico di progetto AssCoop Agente UnipolSai Assicurazioni.

Si ringraziano Fondazione Teatro Regio, Fondazione Teatro Due, Compagnia dei Borghi per i materiali di allestimento; i proprietari dei negozi: Alberto Colarossi, Mario Girardi, Maria Meneghetti, Franco Motta, Maria Luisa Cella e Mara Franchini; Sacchetti/Consulenze Immobiliari, Duplex Immobiliare e Agenzia La Tua Attività.