Regione Emilia Romagna, a breve il protocollo per le dosi nelle aziende

A breve l’Emilia-Romagna potrebbe dotarsi di un protocollo per le vaccinazioni al Covid-19 nelle aziende, «anche oggi è in programma un incontro con gli assessori regionali Colla e Donini» sul tema. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide Baruffi, rispondendo a una interrogazione della consigliera Valentina Castaldini (Forza Italia) che chiedeva di estendere la campagna vaccinale anti Covid stipulando un protocollo d’intesa con le aziende che manifestino la propria disponibilità.



Diverse aziende della regione, ha spiegato la consigliera in commissione Politiche per la salute e politiche sociali «hanno chiesto di poter essere parte attiva nel processo vaccinale dei propri dipendenti; la proposta è quella di poter organizzare la logistica e farsi carico dei costi della somministrazione del vaccino in collaborazione con il sistema sanitario».



Baruffi ha risposto sottolineando che sta continuando il confronto con le categorie economiche su questo tema. «A breve un protocollo», ha concluso.