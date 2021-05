Francesco Canali: Non arrendersi e rincorrere i propri sogni

Voglia di vivere, coraggio, determinazione, desiderio di trovare la propria strada: queste le parole chiave delle intense riflessioni sull'esperienza di vita di Francesco Canali, maratoneta in carrozzina, il campione malato di Sla che con il suo esempio testimonia speranza e umanità, messe nero su bianco dagli studenti delle classi 2ª B, 2ª C, 2ª D, 3ª A, 3ª B, 3ª C e 3ª D della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo di Traversetolo. A raccoglierle la professoressa Mariavita Viggiano,

Classe 2ªB

Lei è la prova che con un po’ di impegno e di tenacia si possono realizzare i propri sogni come ha fatto lei. Il, suo documentario sulla corsa della vita mi ha insegnato a non mollare perché chiunque può farlo. (...)

Michele

(...) ogni volta che la vedevo mi veniva in mente la fiugra di un idolo, una specie di eroe ma uno di quegli eroi che si battono per quello che gli piace fare. (...) Con la sua storia ho capito che gli amici e la famiglia sono la cosa più bella che la vita ci ha donato e che perderli è la scelta peggiore che si possa fare.

Elena

La corsa che avete compiuto in Florida è un modo per dire che l’uomo può combattere tutte le cattiverie del mondo e che non bisogna mai arrendersi, anche se la vita a volte ci riserva delle brutte sorprese. Sicuramente i suoi amici l'hanno sostenuta moltissimo, ciò l'ho capito quando ha detto che loro sono le sue gambe e il suo respiro, questo mi fa riflettere su quanto siano importanti l'amicizia e i compagni di vita (...) .

Denis



Classe 2ª C

Una cosa che mi ha sorpreso sono stati i tuoi occhi, appena li ho visti ho subito capito che non avresti mollato. Ma la cosa più bella era il tuo sorriso, vedevo la felicità sul tuo volto e questo harallegrato addirittura me. (...).

Edoardo

Nella nostra vita esistono delle barriere e tu, con la tua determinazione, le hai superate tutte. Ti vorrei dire che sei un esempio per tutti no, perché dopo quello che ti è successo sei comunque andato avanti. La tua forza è trainante?!i (...).

Alessandro



Che forza, mamma mia, una forza incredibile, quella forza che dopo tutto ti fa alzare la mattina dal letto con un sorriso stampato in faccia, quella forza di andare avanti. La cosa bella è che si posso avere vari tipi di forza, la forza di volontà, di superare tutto, di andare avanti e molto altro. Ed è incredibile come Francesco possa averle tutte, dalla prima all'ultima. Ma quello che invidio di più di Framceso è la determinazione (...) perché non lo ha fatto solo per se stesso ma per quelli che hanno sempre creduto in lui. (...)

Azzurra

Ho sentito che lei vuole conquistare la luna, io mi immagino una luna grande, nella quale le due cose importanti per lei, che non devono mai mancare sono : la famiglia, gli amici, le persone che la aiutano a raggiudi andare avanti, la tenacia di non volere mai mollare. Si può definire una luna difficile da acchiappare vista dagli occhi di altre persone, ma facile da conquistare per una persona come lei, che non si arrende mai. (...)

Anthea



Classe 2ª D

Ascoltando il video ho riflettuto: non arrendersi davanti alle avversità. Anche quando tutto sembrerà perduto, troverai sempre la mano di un amico.

Lucrezia

I mondo dello sport ha bisogno di campioni come te e Alex Zanardi; anche se la vita a volte ti fa lo sgambetto è necessario rialzarsi e ricominciare a correre. (...)

Edoardo

(...) Ho visto anche il valore dell’amicizia, grandi persone ti hanno aiutato con impegno e volontà. Insieme formate una squadra. Ma il più grande sei stato tu che anche se hai una brutta malattia non ti sei mai “arreso” ma hai sempre continuato a combattere per fare quello che ti piace e per raggiungere grandi traguardi.

Francesco



Classe 3ª A

Come mi ha insegnato il signor Francesco volere è potere e lui ne è un esempio perché non si è mai arreso perché voleva vivere.

Pietro



(...) La vita è una sola e dobbiamo dare il massimo per le cose belle in cui crediamo. (..) Dobbiamo sempre sognare alto, tutto si può realizzare con la nostra forza di volontà che è più potente della nostra forza fisica. Francesco sarà sempre un vincente perché non si è mai arreso. Lui è più forte della sua malattia.

Chiara



Classe 3ª B

Vorrei chiedere al signor Francesco come affronta la vita ogni giorno? E un consiglio per noi giovani.

Ettore

La storia di Francesco mi ha trasmesso moltissime emozioni, tantissima forza per andare avanti, ascoltare i racconti delle sue vicende mi ha fatto apprezzare meglio ciò che ho. Ho compreso meglio cosa significhi vivere con una difficoltà, un ostacolo. (...)

Isotta

Una storia veramente affascinante, che fa capire davvero cosa vuol dire voler bene a una persona, amarla, starle sempre accanto nei momenti di difficoltà. (...). Un grazie enorme a Francesco per regalare a ognuno di noi una parte di quello che ha vissuto, perché sentire la sua storia è stata un'enorme lezione di vita che mi ha insegnato tanto e ha lasciato un segno nelle persone, che prima di arrendersi ci penseranno due volte, ricordandosi come con impegno e volontà tutto si può sistemare e niente è irraggiungibile, basta crederci.

Virginia

Classe 3 C

Francesco,

non servono le gambe per volare ma l’amicizia e la presenza degli amici. Sono le persone come te che tengono in vita il vero spirito dello sport, della fratellanza e dell’amicizia. La tua tenacia è forza!

Filippo

(...) Malgrado la malattia, non si è mai scoraggiato perché a dargli la forza è stato l’amore per le sue due figlie e il desiderio di vederle crescere. Il signor Francesco ci insegna proprio questo. Egli è riuscito a raggiungere il suo obiettivo e ne è soddisfatto. Campioni non si diventa solamente vincendo eventi sportivi, ma anche raggiungendo i propri traguardi. E come disse il poeta Virgilio: «Vince solo chi è convinto di poterlo fare».

Irida

Quando ho visto le imprese che tu e il tuo team avete affrontato insieme, ho subito pensato ad un messaggio che volete trasmettere. Io l’ho tradotto così: bisogna lottare sempre per ciò che si ama o per combattere gli avvenimenti spiacevoli che accadono durante la vita e come tu hai insegnato di non scoraggiarsi ma affrontare qualsiasi cosa; positiva o negativa non fa differenza. Grazie mille Francesco per quello che hai fatto. Ti ringrazio anche perché hai suscitato in me la voglia ed il desiderio di fare lo spingitore (anche se non ho tanto fiato). P.s.: sei un mito ed io provo profondo rispetto verso di te. (...)

Tommaso

Io vorrei essere creativo e non dilungarmi troppo quindi risponderò così: se vuoi puoi Francesco ne è la conferma. Ho riportato questa frase che mi diceva sempre mio nonno che non mi scorderò mai perché per me è stata fondamentale.

Brian

Classe 3 D

(…) Mi è piaciuto il fatto che la sua famiglia, i suoi amici l'hanno aiutato a continuare la sua passione, correndo e intanto spingendolo. Sono delle persone veramente speciali e in questo modo gli hanno fatto capire tutto il bene che gli vogliono, il loro rispetto nei suoi confronti e anche quanto credono in lui. (…) Concludendo questo mio pensiero dicendo che veramente la frase di Nelson Mandela, «Un

vincitore è un sognatore che non si è mai arreso», si addice molto a lui. Lui per me ha vinto il premio più grande, quello della volontà di raggiungere i suoi obiettivi.

Matilda



Tu sei un uomo veramente speciale: pieno di doti, con una grande autostima e voglia di fare. Di solito vengono definiti eroi quelle persone che salvano vite o trovano cure per persone malate, oltre a queste per me ci sono persone come te che possiedono degli svantaggi,

sfortunatamente, ma è come se non li avessero perché hanno un grande spirito e una voglia di fare immensa. (…) . Continua così sei un esempio per tutti.

Giuseppe

Sono rimasta molto colpita dalla sua determinazione e dalla sua forza di volontà, nonostante tutto e tutti. Ho avvertito immediatamente molta empatia e lei ha suscitato in me un sentimento di compassione nel senso più letterale ed evangelico del termine, cioè del “patire insieme”. Lei è un grande esempio per tutti noi, soprattutto in questo periodo in cui tutti tendiamo a piangerci addosso e a rimpiangere la normalità che la pandemia ci nega.

Ho alcune domande che vorrei porle: come fa a non arrendersi mai? Come riesce a trovare sempre quella forza che mette in ogni cosa che fa? Chi o che cosa le dà questo coraggio? Da ragazza di quattordici anni, conscia dell’immenso amore che provano i miei genitori per me, mi piace pensare che sia soprattutto merito delle sue figlie e della sua famiglia. Immagino che l’amore di padre la tenga attaccato alla vita e la spinga a combatte ogni giorno con la forza, la dignità e la fierezza di un leone per accompagnare le sue figlie nella loro crescita, insegnando loro che bisogna sempre inseguire i propri sogni e non bisogna mai smettere di cercare il bello in ciò che ci circonda. (...)

Margherita

Francesco non si è mai arreso, non ha lasciato che la sua malattia gli impedisse di sorridere e inseguire i propri sogni: credo che questo sia uno dei più grandi esempi di umanità. Cosa significa, effettivamente, questa parola? Umanità è ciò che rende ognuno di noi fragile, debole, indifeso ma allo stesso tempo ci dà la forza di lottare e di non arrenderci mai davanti agli ostacoli. Penso che l’umanità sia quella fiammella, dentro di noi, che ci fa distinguere il male fisico e le ingiustizie della vita dal male dell’anima: il primo non si sceglie, e non è nelle capacità umane scapparne, ma il secondo, bene, il secondo si sceglie, e possiamo scegliere di stare bene, e sorridere. Proprio perché siamo umani. Perciò sono dell’idea che Francesco sia da prendere come guida, non solo per chi sta male fisicamente, ma per tutti noi. Infatti, siamo noi a scegliere se far entrare il nostro dolore dentro di noi fino a toglierci la gioia, oppure se farne un punto di forza: «Incontriamo ostacoli della natura, ma siamo umani: non ci arrendiamo, andiamo avanti». (...)

Irene