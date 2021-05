Nigeriano scappa da un Covid hotel di Parma per raggiungere la Francia: bloccato a Ventimiglia

Un nigeriano scappato da un Covid hotel di Parma, dov’era stato associato in quanto positivo, ma non in condizioni così critiche da essere ricoverato in ospedale, è stato fermato oggi a Ventimiglia, mentre tentava di raggiungere la Francia secondo quanto riporta il sito primalariviera.it. Sono stati gli agenti della polizia di frontiera a bloccarlo in stazione, durante normali controlli, tra l’altro dopo che era stata diramata la segnalazione del suo allontanamento. Gli agenti stanno valutando la sua posizione e sarà sicuramente denunciato all’autorità giudiziaria.

