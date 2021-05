Intervento del 118 e dei vigili del fuoco, verso le 18.30 in borgo della Posta, per soccorrere tre donne rimaste intossicate all'interno di un appartamento. Ora sono in osservazione al pronto soccorso. La più grave è una 25enne, mentre le altre due donne di 29 e 51 anni sono state trasportate in codice giallo.

intossicate