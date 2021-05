Piacciono le vacanze en plein air: a settembre il Salone del camper a Parma

Il classico mansardato per le famiglie con i letti già pronti e la dinette (il modello più diffuso in Italia). Il Van compatto per vacanze in libertà alla memoria i viaggi hippie anni '60. Il Caravan per vacanze long stay. Il Motorhome, per chi non vuole farsi mancare nulla. E poi, la new entry, lo smart working camper per i Digital Nomads. Il Salone del Camper di Parma, primo a livello nazionale e secondo in Europa, che si terrà a Fiere di Parma dall’11 al 19 settembre, scalda oggi i motori con un piccolo assaggio nel Lab Webinar «Lontani dalla pazza folla: scenari del turismo itinerante 2021 e politiche attive».

Secondo uno studio realizzato dall’Osservatorio del Turismo Outdoor di Human Company, in collaborazione con Thrends, specializzata in analisi e strategie nel settore Tourism & Hospitality, quest’estate tra 45 e i 49 milioni di viaggiatori, il 55% dei quali italiani, sceglieranno strutture all’aria aperta per le proprie vacanze in Italia e il camper è il passaporto perfetto per questo tipo di vacanza. Un «abitar viaggiando» che vuol dire libertà, natura, avventura e contenimento dei costi ma che ormai può essere una vacanza anche declinata all’insegna di tutti i comfort, dello sport e se si vuole del lusso. Da tempo, alcune Regioni italiane hanno intercettato con successo i turisti in libertà grazie a un’offerta su misura.

"Al Salone del Camper 2021 la gamma di veicoli presenti è davvero completa, con una esposizione di oltre 700 mezzi tra caravan e camper. L'offerta è poi completata con tante proposte turistiche per scoprire nuovi luoghi e vivere il tempo libero nella natura", dice Gloria Oppici, Brand Manager del Salone del Camper Fiere di Parma.