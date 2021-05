Pizzarotti a Rainews: "Coprifuoco limitante ma non siamo ancora fuori dalla pandemia"

"A Parma le riaperture sono state ordinate anche se il coprifuoco delle 22 è fortemente limitante". Così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti intervenendo stamattina in diretta su Rainews. "Credo che il coprifuoco sia un concetto corretto di precauzione perché non siamo ancora fuori dalla pandemia".

"All'improvviso dopo solo 15 giorni dalla riapertura dire tana libera tutti, quando il numero dei vaccini non è ancora sufficienti, lo ritengo sbagliato. Serve progressività. Nei bar penso si possa tornare a far prendere un caffè al bancone. E' evidente che fermarsi al bancone per quei bar che non hanno spazi all'aperto sia un passaggio possibile. Per quanto riguarda il coprifuoco, bene arrivare alle 23 o a mezzanotte ma non va bene abolirlo del tutto. Sul tema controlli, questi sono in mano alla prefettura non al sindaco. Non serve sparare contro il sindaco che ha dei mezzi risicati rispetto alle forze dell'ordine" ha poi affermato Pizzarotti.