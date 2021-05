Tenta la fuga, parcheggia l'auto e si nasconde tra le siepi: trovato con della droga

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Parma, nel corso dei controlli del territorio in via San Leonardo hanno controllato un 25enne di origine nigeriana, già conosciuto alle forze dell’ordine. Mentre percorreva a piedi la via, in direzione centro, alla vista della pattuglia si nascondeva dietro delle autovetture parcheggiate. I militari scesi dal mezzo hanno raggiunto l’uomo, poiché dedito allo spaccio di sostanza stupefacente è stato sottoposto ad un sommario controllo.

All’interno della tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti circa 2 grammi di cocaina suddivisi in tre involucri e la somma contante di 400 euro. Considerato che potesse detenere altro stupefacente presso l’abitazione si procedeva ad una perquisizione domiciliare che consentiva di scoprire la somma di circa tremila euro all’interno di una calza. L’uomo accompagnato in caserma è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio mentre la somma di denaro e la cocaina sono stati sequestrati.

Sempre la sezione radiomobile, mentre effettuava un posto di controllo in via Emilia Est, notava un veicolo che con una repentina manovra, dopo aver spento i fari si dileguava nelle vie limitrofe per eludere il controllo. La pattuglia subito ha inseguito il mezzo che, poco dopo, è stato rintracciato in Via Sidoli regolarmente parcheggiato in un’area privata. I militari si avvicinavano e poco distante, nascosto tra il verde è stato sorpreso il conducente identificato in un 26enne italiano. Lo stesso perquisito è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Condotto in caserma è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore con il contestuale ritiro del documento di guida nonché sanzionato per il mancato rispetto delle disposizioni Covid-19 inerenti al rientro presso l’abitazione entro le ore 22.