Giro d'Italia all'ora di pranzo, traffico in tilt? Martedì a Parma la 4a tappa della corsa rosa

Il Giro d'Italia torna ad attraversare Parma e la sua provincia, a distanza di due anni. Martedì 11 maggio i ciclisti arriveranno da Fidenza, attraverseranno la città per poi dirigersi verso Traversetolo, lungo un tracciato di una cinquantina di chilometri da percorrere in un orario particolare, dalle 13 alle 14, in concomitanza con l'uscita dei ragazzi dalle scuole. Ed è per questo che dal Comune avvertono che per qualche ora il traffico potrebbe andare in tilt.

La tappa nel Parmense



Quella che attraverserà il Parmense è la quarta tappa del Giro: la carovana dovrà percorrere i 187 chilometri che separano Piacenza da Sestola, nell'Appennino modenese. Il Giro arriverà a Fidenza, dopo 30 chilometri di pedalata, verso le 13 e transiterà lungo via Emilia, via Gramizzi, via IV Novembre, via XXIV Maggio, via Borghesi, viale Martiri della Libertà per tornare in via Emilia. Da qui proseguirà lungo la strada statale 9 verso Sanguinaro e Pontetaro, per arrivare a Parma attorno alle 13.30 e poi proseguire in direzione Traversetolo. Il transito dei ciclisti in paese è atteso verso le 14, quando la gara proseguirà la sua corsa lungo le strade della provincia di Reggio Emilia, da San Polo d'Enza a Ponte Dolo.

Il Giro in città

Le strade interessate dal passaggio dei ciclisti sono alcune delle vie più trafficate di Parma. Il Giro arriverà da via Emilia Ovest e proseguirà lungo piazza Caduti del Lavoro, via Gramsci, piazzale Santa Croce, via D'Azeglio, ponte di Mezzo, via Mazzini, piazza Garibaldi, via Repubblica, viale San Michele e piazzale Risorgimento, viale Duca Alessandro, via Viotti, via Torelli e via Traversetolo. A questo punto i ciclisti proseguiranno verso il Botteghino per poi raggiungere Traversetolo e da qui continuare a pedalare in provincia di Reggio Emilia.



Le strade chiuse

In vista dell'arrivo dei ciclisti dovranno scomparire le auto dalle strade. Il divieto di sosta lungo tutto il percorso sarà in vigore presumibilmente dalle 7 alle 14, mentre dalle 12 alle 14 il Comune avverte che non sarà possibile transitare lungo il tracciato della corsa. Per questo è fortemente consigliato l'uso delle tangenziali. Ma attenzione, perché verranno chiuse l'uscita dello svincolo 10 (via Emilia Ovest) lungo la tangenziale Nord e l'uscita dello svincolo 17 (strada Traversetolo) in tangenziale Sud. Martedì, tra le 12 e le 14, è quindi sconsigliato mettersi in auto e lo stesso Comune parla di potenziali disagi alla circolazione in tutta la città ed in particolar modo in zona stadio, quartiere Cittadella, quartiere Montebello, strada Traversetolo, nonché Viale Mentana.

Tep - Strade bloccate: si studia lo stop delle corse

Dalle 12 alle 14 traffico bloccato lungo il percorso della quarta tappa del Giro e come è prevedibile la gara non fermerà soltanto il traffico privato, ma anche il trasporto pubblico. Nei prossimi giorni Tep farà un elenco delle linee e delle corse che subiranno stop o ritardi. Visto il tracciato della gara, il rischio è la quasi totalità delle linee possa essere interessato da momentanei stop al servizio per permettere il passaggio dei ciclisti. Al momento sembrerebbe esclusa l'ipotesi di deviazioni, dato che il Giro bloccherà per un paio d'ore il tracciato della via Emilia (da via Emilia Ovest a barriera Repubblica).