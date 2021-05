Assemblea Auser: Bertoletti eletto nuovo presidente

Paolo Bertoletti, 64 anni, da pochi mesi in pensione, è da ieri il nuovo presidente di Auser Parma, eletto dai delegati partecipanti all’assemblea on line.

Bertoletti approda al vertice di Auser dopo una vita trascorsa in Cgil dove è entrato nel 1980 come delegato sindacale dell’allora Simonazzi, fino a diventare segretario provinciale nel 2000, segretario del sindacato pensionati e concludere la carriera a Bologna.

Succede ad Arnaldo Ziveri, che ha lasciato la guida di Auser per raggiunti limiti di mandato.

«Dal 2015 al 2019 - ha detto Ziveri nella sua relazione al bilancio consuntivo - Auser ha sempre continuato a crescere, passando da 1580 a 2180 soci, di cui 1559 in attività. Nel 2020 la pandemia ha purtroppo cambiato lo scenario, con il numero che si è assestato a 1880 soci, tornando ai livelli di sei anni fa. Tuttavia il bilancio che presentiamo è per la prima volta in attivo, con un utile di 26 mila euro, grazie ad entrate dal cinque per mille, riduzione dei costi dei servizi e ristori».

Il presidente uscente ha quindi ripercorso le tappe fondamentali degli ultimi 7 anni, presentando un lungo elenco dei servizi attivati.

Un discorso a parte lo ha dedicato al trasporto sociale, che Auser gestiva a proprio carico, fino ai tagli imposti dalla legge, a Parma e Fidenza: poi ha chiesto un contributo ai due Comuni, ma Fidenza ha accettato, Parma no, con la conseguenza che chi viaggia con Auser deve ora contribuire alle spese di gestione.

Nel chiudere con i ringraziamenti, Ziveri ha voluto ricordare Ugo Bologna, volontario storico molto attivo, rapito dal Covid.