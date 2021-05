Bibbiano, bimbo di 2 anni cade dal balcone di casa: ricoverato al Maggiore di Parma non è grave

Un bambino di due anni è stato portato d’urgenza in ospedale a Parma dopo essere caduto dal balcone di casa, circa quattro metri. E’ successo nel pomeriggio a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, sono intervenuti i carabinieri e il 118 e il piccolo, trasportato inizialmente con il codice di massima gravità, non sarebbe in condizioni preoccupanti.

Secondo quanto ricostruito il bimbo si è arrampicato sulla ringhiera del balconcino di casa, si è sporto ed è caduto sulla ghiaia. I genitori erano in casa e lo avrebbero perso di vista per pochi secondi. La mattina il padre lo aveva già ripreso perché stava cercando di arrampicarsi.

