La professionalità e il sorriso: addio a Luciana Lucchetti

Si è spento per sempre il sorriso dolce e accogliente di Luciana Lucchetti. Una scomparsa che sta creando grande cordoglio in città; è stata per tanti anni la titolare della Farmacia XXII Luglio, farmacia di famiglia fin dal 1935, nonché compagna di una vita dell’avvocato Luciano Salvi, presidente della casa di cura Città di Parma, scomparso nel 2012.

Una donna che ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro, con mille interessi culturali, in primis per la musica, e tante amicizie. Laureatasi nel 1953, è stata fino all’ultimo giorno presente nella sua farmacia, al fianco prima del padre e poi della sorella Natalia e da ultimo dei suoi collaboratori e della nipote Lucia che la ricorda con grande affetto.

«Luciana era una donna splendida, piena di entusiasmo per tutto quello che faceva. La farmacia era la sua grande passione.- Dice commossa Lucia.- Non dimenticherò mai gli insegnamenti che mi ha trasmesso. Aveva poi una grande capacità di guardare sempre al futuro e di confrontarsi nel lavoro con grande umiltà anche con chi aveva certamente meno esperienza di lei».

Dagli anni ‘80 è stata inoltre farmacista di riferimento della casa di cura Città di Parma e di lei traccia un commosso ricordo il direttore sanitario, Luigi Lagnerini. «Conoscevo Luciana da tanti anni. - ricorda -. E’ sempre stata una figura importante nella casa di cura, sempre presente nei giorni di apertura dell’armadio farmaceutico. Rispondeva alle esigenze di tutti con professionalità, gentilezza, disponibilità e cortesia. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con sincera e profonda tristezza da tutti noi. E’ una persona che ricorderò sempre con grande affetto e stima».

Socia fondatrice del Soroptimist di Parma nel 1975 e prima presidente, ha sempre partecipato con passione ed entusiasmo all’attività del club. Mamma, nonna e recentemente bisnonna affettuosa e indimenticabile, lascia un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla.