Paola Ferrari interpreta la poesia "Madre" di Gibran: il regalo di Ada alle mamme - Video

In occasione della Festa della Mamma, ADA offre la videopoesia in cui l'attrice Paola Ferrari interpreta una lirica del poeta, filosofo e pittore Khalil Gibran (1883 - 1931).

Libanese di origine, emigrò negli Stati Uniti e le sue opere, di cui la più nota è "Il Profeta", sono conosciute in tutto il mondo, tradotte in oltre 20 lingue. Gibran ha cercato di unire con la sua sensibilità creativa la civiltà occidentale e quella orientale. "Questa Terra è madre" recita la poesia scelta per questa occasione. "Ogni cosa in natura parla della madre". Per Gibran la parola più bella per l’umanità è “madre”, generativa e accudente come la madre terra che ci nutre e ci sostiene.

