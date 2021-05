Le informazioni sono ancora sommarie. Quel che è certo è che due persone sono finite nell'area codici rossi del Maggiore con gravi ferite da arma da taglio.

Sono state soccorse in strada Naviglio Alto, dove pare sia avvenuta una lite in strada. Non è ancora chiaro se nella lite coi coltelli fossero coinvolti solo i due uomini feriti o se siano stati accoltellati da una terza persona. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.