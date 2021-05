Versa 500 euro per una consolle vista sul sito di un'azienda (inesistente): nei guai la"solita coppia" della truffa

Aveva contattato telefonicamente un'azienda per concordare l’acquisto di una consolle PS5 postata sul suo sito al prezzo di 500 euro più i costi per la spedizione. Confermato l’ordine, la donna, una 45enne di Parma, ha fornito i propri riferimenti e, stabiliti modi e tempi di pagamento, il mattino seguente ha effettuato un versamento di 517 euro mediante ricarica su una carta postepay. Ha quindi inviato tramite whatsapp la ricevuta del pagamento e i documenti personali. Ma da allora in poi non ha più avuto notizie del prodotto acquistato e degli interlocutori. E dopo tre giorni, capito si essere stata truffata, si è presentata alla Stazione Carabinieri di Parma Centro per sporgere denuncia.

I Carabinieri hanno svolto accertamenti per individuare il proprietario della carta prepagata e dell’utenza mobile con cui è stata contattata la società. E' risultato che la società con avrebbe dovuto avere sede legale a Como è inesistente e gli autori della truffa sono stati individuati in una coppia pugliese, 41enne lei e 30 lui, gravata da specifici precedenti e denunciata.