Bonaccini: "Ci sono le condizioni per spostare il coprifuoco"

«Credo ci siano le condizioni per spostare lo stop notturno alle 23 o alle 24 e per dare respiro agli operatori economici senza abbassare la guardia nella lotta al virus. Sono per proseguire con il Piano di riaperture già definito dal governo, che a metà mese prevedeva anche la possibile revisione dell’attuale limite delle 22, sulla base dei contagi». Così il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini sul 'Corriere della serà dove fa presente che «leggi e regole vanno fatte rispettare, perchè servono a tutelare la salute delle persone. Non roviniamo tutto adesso che tornano ad aprirsi spazi di normalità attesi da mesi. Le riaperture c'è chi le chiede alzando la posta ogni giorno per provare a fermare la caduta nei sondaggi, e c'è chi le fa. Chi trasforma queste misure in battaglie di parte non fa l’interesse delle istituzioni e degli operatori economici».



Poi il capitolo 'green pass' che per Bonaccini è «uno strumento utile a garantire la possibilità di spostamenti, a sostenere il turismo. Ma migliora anche la prevenzione, la sicurezza e la tutela della salute. Va fatto tutto ciò che serve per una stagione estiva che veda il nostro Paese protagonista. Il governo è impegnato a uniformare le regole sugli spostamenti interni degli italiani a quelle sugli stranieri che da Paesi 'sicurì vogliono venire in Italia. E’ fondamentale che gli operatori possano avere certezze».

Sull'andamento della campagna di vaccinazione in Emilia-Romagna il Governatore dice: «Stiamo usando il 90% delle dosi disponibili, domani apriamo le prenotazioni per i 55-59enni e giovedì quelle per i 50-54enni. A fine mese apriremo alle aziende. Se le forniture previste saranno confermate, entro l'estate avremo vaccinato tutti coloro che lo vorranno. Rispettando le priorità del Piano nazionale, in Emilia Romagna vogliamo organizzarci per vaccinare gli operatori balneari e chi lavora negli alberghi e nelle strutture ricettive».