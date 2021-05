«Patrick? Deve stare in carcere: è pericoloso e potrebbe fuggire»

Un ex. Un nuovo fidanzato con cui ogni tanto c'erano discussioni. E la ragazzina che quella sera ha visto ogni fotogramma dell'orrore. Patrick, Daniele e Maria Teresa. Tutti e tre diciottenni, amici e rivali allo stesso tempo, perché era già capitato altre volte che si trovassero nell'ex mulino per fare serata. Ma martedì Patrick Mallardo ha pedalato per chilometri - da Fognano a via Volturno - e ha colpito Daniele Tanzi straziandogli torace e addome.

La furia delle coltellate che ieri l'autopsia ha cominciato a tratteggiare. (...)

Per ora c'è il racconto di Maria Teresa Dromì. Ci sono le sue parole. Che gli investigatori della Squadra mobile continueranno a incrociare con una serie di altri riscontri, analizzando anche i telefonini dei ragazzi. Ma quelle dichiarazioni vengono ritenute attendibili. (...)

