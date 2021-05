La memoria delle Barricate corre sulle ali dell'arte di strada

Il presente è sempre frutto del passato. D’obbligo allora riavvolgere il nastro e risvegliare quegli eventi lontani che sono i semi dell’oggi. «In strada caduti in strada rinati», progetto di scuderia Think Big (promosso da Fondazione Cariparma e LUdE), nasce proprio per ridestare un passato, quello delle Barricate durante la resistenza parmigiana del 1922 e dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti, che non merita di rimanere nel dimenticatoio.



L’art painting con murales e pittura dal vivo sarà il cuore pulsante del progetto. Proprio per la realizzazione di queste opere a cielo aperto è attiva la «call for artist», la selezione per gli artisti di strada che vogliono impegnarsi e mettere la propria creatività a disposizione della storia.

Gli interessati (a cui, in caso di vittoria, verrà pagato anche un compenso) possono inviare la propria candidatura a call.iscisr@gmail.com o seguire il link sulle pagine social del progetto. Sia agli artisti, sia alla cittadinanza, è rivolta poi un’altra iniziativa: un ciclo di videoconferenze con gli storici del Csm e dell’Isrec che accompagneranno il pubblico nel mondo delle Barricate (domani a partire dalle 21) e della deportazione (19, 26 maggio dalle 21). Per partecipare basta collegarsi a instradacadutiinstradarinati@gmail.com.