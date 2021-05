Alle 23 il bar a serranda abbassata ospitava sette clienti senza mascherina: multe e locale chiuso per 5 giorni

Prosegue l’attività di contrasto alla diffusione dell’epidemia da SARS-CoV19, condotta dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato. Solo nella giornata di ieri i controlli personali effettuati sono stati 122.

La capillarità dei controlli nasce dalla collaborazione itra la Questura di Parma e gli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che settimanalmente prestano servizio a Parma.

Si registra un generalizzato rispetto delle regole, ma non mancano i casi in cui qualche trasgressore mette in discussione le ormai consolidate prescrizioni sanitarie.



Ieri le volanti della Questura, con l’ausilio dei militari della Guardia di Finanza e del personale della Polizia Locale, hanno multato il titolare di un bar nell’area nord di Parma e i suoi clienti

Alle 23, infatti, il locale – con la serranda semi abbassata – ospitava ancora sette clienti, tutti privi di mascherina, noncuranti del distanziamento e intenti a consumare bevande alcoliche all’interno.

Allertata da alcuni residenti, la polizia è arrivata sul posto e, oltre alla chiusura del locale per 5 giorni, ha provveduto alle multe al titolare e ai 7 trasgressori presenti.