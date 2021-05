Il Consiglio comunale torna in presenza. Cittadini e stampa continueranno a seguirlo on line

La prosecuzione della campagna vaccinale e con essa la riduzione dei contagi rappresenta un buon auspicio anche per il ritorno alla normalità delle attività istituzionali del Comune di Parma.

Nei giorni scorsi si è svolta in presenza, dopo molti mesi, la Conferenza dei Capigruppo. L’incontro, coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, è stata l’occasione per pianificare le sedute e l’attività future del Consiglio stesso. Si è trattato di un incontro proficuo e costruttivo, proprio in vista della ripresa in presenza dell’attività del “parlamento” locale.

La Conferenza dei Capigruppo ha espresso parere favorevole in merito alla proposta del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, di svolgere la prossima seduta del consiglio di lunedì 17 maggio, alle 15, in presenza.

Per farlo, nel rispetto delle norme anticontagio in vigore, sono stati assegnati ad ogni consigliere i posti all’interno della sala, garantendo il distanziamento e tutte le misure necessarie per lo svolgimento della seduta in assoluta sicurezza, da un punto di vista sanitario. Ogni consigliere indosserà la mascherina ed un addetto provvederà alla periodica sanificazione dei microfoni.

Dal momento che l’intera sala sarà adibita ai consiglieri stessi, la stampa ed i cittadini continueranno a seguire la seduta on line sul canale YouTube Città di Parma. Anche i dipendenti della segreteria consiglio comunale, per altro, la seguiranno per via telematica. L’aula, quindi, vedrà l’esclusiva presenza degli amministratori.