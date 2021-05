L'associazione magistrati a Pizzarotti: "Non si mini la fiducia verso altre istituzioni pubbliche"

La sottosezione di Parma dell’associazione nazionale magistrati, in relazione alle affermazioni riportate negli scorsi giorni dagli organi di stampa locali come provenienti dal profilo Facebook del Sindaco di Parma, indagato per la vicenda della Fondazione Teatro Regio, "intende rimarcare che la legittima critica delle iniziative giudiziarie non dovrebbe trasformarsi nella presentazione dell’oggetto di un’indagine penale nei termini di uno scontro personale tra il soggetto sottoposto all’indagine ed il magistrato che la coordina; una così fuorviante rappresentazione dell’esercizio delle funzioni giudiziarie è obiettivamente idonea a minare il rapporto di fiducia che deve sempre intercorrere tra i cittadini e tutte le pubbliche istituzioni.

Prescindendo dal merito del procedimento, la sezione di Parma dell’associazione magistrati esprime massima considerazione istituzionale per la doverosa attività svolta, nel procedimento, dal sostituto procuratore assegnatario."