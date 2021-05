Car-Sharing in città: attiva la nuova postazione in via La Spezia

Parma, 13 maggio 2021. E' stata inaugurata la nuova postazione del servizio Parma Car sharing a postazioni fisse in via la Spezia, nei pressi del civico 52, alla presenza di Tiziana Benassi, Assessora alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, di Michele Ziveri, Amministratore Unico di Infomobility e di Andrea Allodi Direttore CNA Parma e Antonio Vinci Direttore Confesercenti Parma che hanno voluto salutare il nuovo servizio.

Michele Ziveri ha fatto il punto sulla mobilità in condivisione nella città di Parma evidenziando tutto il potenziale della nuova postazione di via La Spezia: “Per la nostra comunità la nuova offerta rappresenta un contributo molto interessante. Basti pensare al carattere di questa parte della città, sicuramente residenziale, ma non solo: in via La Spezia è presente una sede del Comune di Parma, oltre ad un’ampia offerta per i cittadini e per imprese del territorio, come ad esempio la sede di Confesercenti e Cna. Le abitudini della nostra comunità si stanno evolvendo” continua Ziveri “tante persone si spostano con i mezzi pubblici e con i servizi di mobilità in condivisione, come il bike sharing ed i monopattini elettrici. Avere in zona una nuova postazione car sharing rappresenta per tutti noi che viviamo la città ogni giorno un nuovo tassello che migliora e completa il servizio di trasporto pubblico.”

Le postazioni del Parma Car sharing attive oggi in città sono 12. Quest’ultima di via La Spezia è stata cofinanziata dal progetto “Parma, Mobilità sostenibile in azione!” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare che ha lo scopo di incrementare gli spostamenti sostenibili casa-scuola e casa-lavoro, attraverso lo sviluppo di infrastrutture e servizi di qualità.

Il finanziamento ministeriale è servito anche per aggiornare ed evolvere tutta la flotta Parma Car sharing: I veicoli sono disponibili 24 ore su 24 e possono essere utilizzati scaricando l’app Parma Car Sharing sullo smartphone e iscrivendosi al servizio, in modo semplice e veloce. L’iscrizione al servizio è una tantum, al costo di 30 euro; l’utente non è più obbligato a rinnovare l'abbonamento ogni anno e, al momento della prima iscrizione, riceverà un buono di benvenuto del valore di 10 euro. Con lo smartphone il cliente può prenotare l’auto ed aprirla semplicemente inquadrando il QR code presente sul parabrezza. Il pagamento della corsa avviene attraverso carta di credito, anche prepagata, in modo rapido e sicuro.

“Sono sicura che questa nuova offerta faciliti i cittadini e tutti i membri della nostra comunità nei propri spostamenti, siano essi legati alla vita quotidiana di ognuno di noi oppure, perché no, anche per un momento di svago alla scoperta della nostra bellissima città” dichiara Tiziana Benassi “Questa nuova opzione del servizio car sharing va nella direzione della mobilità sostenibile, ed è interessante sia dal punto di vista della nostra responsabilità ambientale, sia da quello economico. L’ambiente che ci ospita è un capitolo di grande importanza, nella nostra vita, mai come oggi lo stiamo imparando sulla nostra pelle e se nel corso degli anni abbiamo fatto grandi passi avanti grazie a tutti i servizi di mobilità che stiamo implementando, non dobbiamo fermarci mai, non abbassiamo la guardia” conclude Benassi “Parma è una sola, irripetibile ed unica, dobbiamo amarla e custodirla perché è la nostra casa.”

Per conoscere le tariffe, comprensive di carburante, assicurazione, bollo, manutenzione, parcheggio nelle righe blu e bianche/blu, accesso alle Z.T.L. di Parma e pulizia, visita il sito www.infomobility.pr.it

Con il servizio Parma Car Sharing si può vivere la città di Parma senza problemi e con molti vantaggi: nessun costo di gestione e manutenzione per l’auto, si può accedere alle ZTL senza bisogno di acquistare il permesso, si possono percorrere le corsie preferenziali degli autobus ed è possibile sostare gratuitamente sulle righe blu e bianco-blu.