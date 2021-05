Traversetolo, 72enne non si fa ingannare: truffa fallita. Riesce, invece, un'altra truffa del bancomat in città

Ieri i Carabinieri della Stazione di Traversetolo, sono intervenuti a casa di una 72enne che poco prima ha sventato una truffa. Quattro persone, che sostenevano di essere appartenenti alle forze dell’ordine, si sono presentati tentando di entrare in casa con la scusa di doverle comunicare l’arresto di un conoscente.

L’accorta signora, però, memore di quanto aveva letto sulle raccomandazioni diffuse per prevenire le truffe, non è caduta nella trappola e dopo aver chiuso la porta d’ingresso ha immediatamente chiamato il numero di pronto intervento 112. I truffatori, ormai scoperti, si sono immediatamente allontanati facendo perdere le proprie tracce. La pattuglia giunta sul posto, oltre a verificare che alla signora non fosse accaduto nulla, hanno diramato le ricerche dell’auto sulla quale i quattro si sono allontanati.

I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense, invece, a conclusione delle indagini hanno denunciato per truffa un 21enne residente in provincia di Brescia. Il giovane con raggiri si è fatto versare la somma di quasi 1500 euro da una 49enne di Parma. La donna, insieme al marito, ha pubblicato su un portale on-line la vendita di una pigiatrice al costo di 500 euro. Poco dopo il marito è stato contatto dal cellulare di un uomo che si dichiarava interessato all’acquisto.

A seguito degli accordi per il pagamento, l’interlocutore ha spiegato che da poco esisteva una nuova forma di pagamento mediante bancomat direttamente allo sportello ATM della banca. Poiché il marito era impossibilitato a raggiungere l’istituto di credito, la 49enne si è fatta carico dell’incombenza. Davanti al bancomat ha ricevuto ulteriori spiegazioni su come effettuare l’operazione. Alla fine della procedura, la donna ha verificato il conto corrente per accertare l’effettivo pagamento della pigiatrice, rendendosi conto di aver ricaricato la carta post-pay del falso acquirente per 1500 euro.

Le indagini effettuate hanno fatto emergere che il numero di telefono è intestato ad un sedicente cittadino del Bangladesh, la carta post-pay è stata aperta dall'uomo denunciato tramite un profilo privato “Telegram” e subito disattivata dopo la truffa.

Con l’occasione, prosegue da parte dei Carabinieri l’attività informativa per evitare di essere raggirati da persone senza scrupoli. Gli espedienti, utilizzati, per entrare in casa sono tanti. I truffatori si spacciano per operatori di enti vari, anche come appartenenti alle forze dell’ordine per riuscire ad impossessarsi di soldi e gioielli. Non consegnate denaro a nessuno, non credete ad alcun interlocutore con cui venite fatti parlare al telefono e che si spaccia per un vostro parente. Effettuate acquisti o vendite solo quando siete certi dell’identità dell’interlocutore. Nel dubbio non aprite e chiamate sempre il 112 o interrompete la compravendita.