Consiglio comunale: parco Ducale e Viletta, novità in arrivo

Torna il consiglio comunale in presenza dopo la lunga pausa legata ai divieti anti-Covid.

Ad aprire la discussione l'interrogazione di Caterina Bonetti sulla "situazione di scarsa vivibilità del Parco Ducale, uno dei due parchi monumentali balzato agli onori delle cronache nazionali dopo un servizio di Striscia la Notizia sulla presenza di spacciatori.

Sul Parco Ducale risponde l'assessore Michele Alinovi: «Previsti interventi di manutenzione e riqualificazione. Deliberato lo scorso anno mezzo milione di interventi, ora in progettazione». Si parte dalla manutenzione degli ingressi, la manutenzione del viale dal ponte Verdi al laghetto, l'anello del laghetto e il parco giochi vicino alla Corale Verdi. Il progetto definitivo sarà presentato a breve al Ccv. Per i servizi igienici che sono nell'area gioco bimbi, «l'idea dell'amministrazione è quella di trasformarli in servizi autopulenti per garantire il servizio h 24».

Sempre Alinovi: «I magazzini comunali che ospitano deposito dell'Archivio di Stato e dell'amministrazione comunale sono vitali per l'ente perché abbiamo pochi siti di stoccaggio. C'è interlocuzione con Università per realizzare lì aule per sopperire carenze del polo dell'Oltretorrente». Potranno essere «elemento vitalizzante e di presidio».

In autunno verranno ripiantate almeno una dozzina di querce fastigiate in viale Villetta, per sostituire quelle secche. Lo promette l'assessore Michele Alinovi rispondendo ad un'interrogazione del consigliere Giuseppe Massari (Parma protagonista) che aveva ricordato come già a gennaio 2021 erano state piantate 23 querce dopo la morte delle piante precedenti.

«Le prenotazioni della carta d'identità elettronica ora vanno a luglio, è vero», ammette il vicesindaco Marco Bosi rispondendo ad un'interrogazione di Fabrizio Pezzuto (Parma unita centristi). «Ma l'Anagrafe tiene sempre slot liberi per garantire le urgenze».