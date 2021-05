iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Alta pressione in ulteriore rinforzo a partire dai settori meridionali. Un nuovo impulso temporalesco andrà a interessare i settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto per poi scendere in serata sulle pianure e raggiungere pure l’Emilia Romagna. Sole prevalente sul resto delle regioni con un clima un pò più caldo al Centro.

