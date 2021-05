"Eroi anonimi", il podcast "firmato" Chiesi che racconta le storie dei pazienti trapiantati

Un podcast in sette puntate che racconta le storie, le emozioni e i progetti di vita di sei riceventi di trapianto (di rene e fegato) e di un donatore vivente (di rene), accompagnate dalla voce narrante di Filippo Neviani in arte Nek. E’ 'Eroi Anonimì, la nuova iniziativa per la sensibilizzazione alla donazione di organi, promossa da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, che già si avvale del sito web www.eroianonimi.it e di una pagina Facebook dedicata.

Protagonista del primo podcast è il DJ Alex. Ancora molto giovane scopre di avere una malattia rara per la quale dovrà sottoporsi alla dialisi. Inizia il suo trattamento che lo accompagna negli anni fino a che conosce Zahra, una ragazza che arriva da Teheran. Si innamorano, si sposano. Poi un giorno la dialisi non funziona più e per Alex arriva il momento di pensare al trapianto. Zahra decide di fare il test di compatibilità e per caso si scopre che quella ragazza, arrivata dall’altra parte del mondo, non solo aveva lo stesso gruppo sanguigno, ma i suoi reni erano compatibili. Zahra non ha dubbi che quella sia la cosa giusta da fare. La storia di Alex ha un lieto finem a solitamente ciò non accade.

Attualmente in Italia sono 8.273 le persone in attesa di un trapianto, di queste oltre 6.000 aspettano un rene, oltre 1.000 un fegato e 656 un nuovo cuore.