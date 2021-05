Miglioramento dell'assistenza infermieristica, quattro operatori del Maggiore da premio

Un premio per tutta la compagine infermieristica della sanità parmigiana arrivato mercoledì 12 maggio nella giornata internazionale dell’infermiere

Sono quattro gli infermieri del Maggiore premiati dal Nursing Now Italy Award, nell'ambito della campagna Nursing Now, un’iniziativa globale guidata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Consiglio Internazionale degli Infermieri in collaborazione con Cnai, la Consociazione Nazionale delle Associazioni di Infermieri. Il premio “Nursing Now Award” è stato assegnato a Fabiana Cassano e Federico Cortese per “l'impegno, la dedizione per la valorizzazione della professione sanitaria e della salute nel loro incarico” presso l’Unità Operativa di Neurochirurgia. Il “Nursing Now Award Leadership” è arrivato invece per Marina Iemmi, direttrice delle Professioni sanitarie, e Giusy Pipitone, dirigente infermieristica, come riconoscimento del "ruolo di alta gestione nei diversi contesti anche di leadership". In questo caso, il premio simbolico è rappresentato da una lampada, emblema della professione infermieristica come portartice di luce.

"Questa importante testimonianza arriva ai nostri operatori come traguardo colletivo che premia tutti i professionisti di Parma - afferma il direttore sanitario del Maggiore Ettore Brianti - nello sforzo compiuto nei confronti dei pazienti e dell’intera organizzazione nel contesto della pandemia, come situazione di emergenza clinica, forte complessità organizzativa e enorme stress piscologico". Il riconoscimento - recita il conferimento - vuole valorizzare e premiare infermiere e infermieri straordinari, che nel quotidiano sono impegnati a favore dei cittadini e della salute, così da incentivare coloro che mostrano impegno quotidiano con costanza, compassione, partecipazione e empatia