«La strada del benessere»: i consigli di Beltrami diventano libro (da domani in edicola)

Gianfranco Beltrami: tutti i mercoledì sulla Gazzetta di Parma firma una seguitissima rubrica all'interno dell'inserto Stare bene. “Dritte” su come comportarsi a tavola, su come fare correttamente esercizio fisico, su come cambiare le abitudini di tutti i giorni. Appunto, per raggiungere il benessere, tenere lontane le malattie e rallentare il processo di invecchiamento.

La strada del benessere diventa un libro, che da domani (venerdì 21 maggio) sarà in tutte le edicole, in vendita con la «Gazzetta» a 13 euro.

Il libro, curato dal grafico Giorgio Cantadori e stampato da Grafiche Step, è illustrato da Alessandro Canu.

Domani, alle 18 il libro verrà presentato sul profilo facebook della Gazzetta e in diretta streaming sul sito gazzettadiparma.it: Beltrami sarà intervistato dal nostro direttore Claudio Rinaldi (autore anche della prefazione del libro).

