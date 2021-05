Musei civici e biblioteche comunali: accesso libero anche nel weekend, cade l'obbligo di prenotazione

Con il nuovo decreto per le riaperture cessa l'obbligo di prenotazione per accedere ai musei, e ad altri luoghi e istituti della cultura, nel fine settimana, ad eccezione dei grandi siti che nel 2019 hanno avuto più di un milione di visitatori dove l'obbligo rimane per evitare assembramenti.

A partire da sabato 22 maggio tornano così ad essere accessibili, ad ingresso libero e gratuito senza bisogno di prenotazione anche nel weekend, i musei civici - Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari, Museo dell’Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Arturo Toscanini – e le biblioteche comunali.

Sarà comunque garantita una modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e da consentire il rispetto della distanza di sicurezza.

Quindi anche nel weekend, l’accesso alle biblioteche comunali e l’utilizzo dei servizi (scelta di un libro a scaffale, prestito e consulenza) sono liberi e non necessitano più di prenotazione, che continua però ad essere richiesta per usufruire dei posti studio. Gli studenti possono richiedere un posto in sala studio attraverso il Catalogo Opac delle Biblioteche.

La possibilità di accesso anche nel fine settimana, senza obbligo di prenotazione, sarà estesa anche alle mostre tra cui quelle ospitate negli spazi comunali: “La via delle forme. Viaggio tra i mestieri di Parma” alla Galleria San Ludovico, “External Landscape” di Matteo Mezzadri alla Casa del Suono e “Corpi e processi”, sezione espositiva della mostra “Design! Oggetti, processi, esperienze”, a Palazzo Pigorini.

Orari Biblioteche del Comune di Parma:

Centro Cinema Lino Ventura: lunedì, mercoledì, venerdì: 9 - 13;

martedì, giovedì, sabato: 9 – 13 / 15 – 19. Tel. 0521/031040-1

Ospedale Vecchio (Civica, Balestrazzi, Bizzozero): dal lunedì al sabato: 9 - 13 / 14 – 19.

Tel. 0521/031010

San Paolo (Guanda e Internazionale Ilaria Alpi): dal lunedì al sabato: 9 - 13 / 14 - 19;

domenica: 15 – 19. Tel. 0521/031983-4

Alice: lunedì e mercoledì: 9 - 13; martedì, giovedì, venerdì: 9 - 13 / 14-19; sabato: 9 - 13 / 15 - 19; domenica: 9.30 – 12.30.

Tel. 0521/031751

Pavese: dal lunedì al venerdì: 9 - 13 / 14 - 19; sabato: 9 - 13 / 15 - 19; domenica: 15 – 19.

Tel. 0521/218170

Biblioteca Mediateca di Casa della Musica: da lunedì a giovedì 9.30 - 13 / 15 – 18;

venerdì 9 – 13. Tel. 0521 031174

Orari e contatti Musei Civici:

Pinacoteca Stuard:

Aperta il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

Sabato e domenica: dalle 10:30 alle 18:30 (ultimo ingresso ore 18).

Martedì chiusa.

Info: 0521 508184

Castello dei Burattini –Museo Giordano Ferrari:

Aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 10 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 17)

Sabato e domenica: dalle 10:30 alle 18:30 (ultimo ingresso ore 18)

Martedì chiuso.

Info: 0521 031631

Museo dell’Opera, Casa del Suono e Museo Casa natale Arturo Toscanini:

Dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18.

Info Museo dell'Opera e Casa del Suono tel. 0521/031170;

Info Museo Casa natale Toscanini 0521/031769.

Orari mostre spazi espositivi comunali:

Casa del Suono

Dall’8 maggio fino al 20 giugno 2021

“External Landscape” video installazione sonora di Matteo Mezzadri nell’ambito di Parma 360 – Festival della Creatività Contemporanea.

Dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18.

Ingresso libero.

E’ possibile effettuare la prenotazione per il weekend tramite App Parma 2020+21.

Palazzo Pigorini

Dal 28 aprile fino al 25 luglio 2021

“Corpi e processi”, sezione espositiva della mostra “Design! Oggetti, processi, esperienze”

Aperta dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 19. Sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Ingresso libero.

Info: 0521 218967

Galleria San Ludovico

Dall’8 maggio fino all’8 agosto 2021

“LA VIA DELLE FORME. Viaggio tra i mestieri di Parma” mostra multimediale e interattiva nell’ambito di Parma 360 – Festival della Creatività Contemporanea.

Da lunedì a venerdì 15 - 19.30. Sabato, domenica e festivi 11.00 - 19.30

Martedì chiuso.

Apertura per gruppi la mattina su appuntamento.

Ingresso libero.

E' possibile effettuare la prenotazione per il weekend tramite App Parma 2020+21.c