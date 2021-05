Riconosce e fa arrestare i ladri che le avevano rubato la collanina d'oro

I carabinieri della Sezione Operativa hanno denunciato per rapina un 23enne di Santo Domingo. Il tutto è cominciato la notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 2020, a Parma in via Emilia est, quando due donne hanno chiesto l’intervento al 112 in quanto poco prima, all’interno della loro abitazione, si erano introdotti due uomini, che minacciandole con una pistola si sono appropriati di una collanina in oro strappandola dal collo di una delle due.

Nella concitazione della fuga, i due perdevano la pistola, che una volta recuperata dai militari, risultava essere un giocattolo.

Il pomeriggio del 1° agosto 2020, una delle vittime, mentre transitava nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, si imbatteva fortuitamente e riconosceva inequivocabilmente uno dei rapinatori, chiedendo l’intervento di una pattuglia.

I militari hanno fermato ed identificato il soggetto in un 25enne tunisino in Italia senza fissa dimora.

Lo stesso, sulla scorta degli elementi di riscontro investigativo, nonché grazie al riconoscimento da parte della donna, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed associato alla casa circondariale di Parma. L’attività è proseguita per individuare il complice. Gli accertamenti, corroborati anche dalle informazioni rese dal primo rapinatore e proseguiti risalendo alle generalità esatte di un individuo riconducibile ad uno specifico profilo presente su un noto social network, permettevano di individuare il secondo responsabile identificato nel 23enne che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per rapina